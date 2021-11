Rainbow Six Extraction: eventi endgame e contenuti post-lancio gratuiti svelati in video

Chiariti tutti i dubbi degli appassionati su data di lancio e prezzo budget di Rainbow Six Extraction, gli sviluppatori di Ubisoft Montreal elencano le principali attività endgame e illustrano i contenuti gratuiti in arrivo nella fase post-lancio del loro sparatutto cooperativo in salsa post-apocalittica.

Prendendo spunto dall'impegno profuso negli anni sul progetto di Rainbow Six Siege, gli autori della sussidiaria nordamericana di Ubisoft promettono di supportare attivamente e in maniera continuativa Extraction per integrare tutta una serie di contenuti inediti.

La prima tornata di aggiornamenti gratuiti passerà per Eventi Crisi e Incarichi con modalità aggiuntive, Operatori inediti, nuovi equipaggiamenti ed "evoluzioni del parassita" che renderanno sempre più violenti e pericolose le creature da fronteggiare.

Sin dal lancio sarà comunque possibile accedere al Protocollo Maelstrom, una modalità endgame pensata per gli Operatori di livello avanato. L'ingresso nelle partite Malestrom catapulterà i giocatori all'interno di nove macro-aree piene di nemici da abbattere; ogni area presenterà degli obiettivi da completare, oltre alle immancabili sfide di sopravvivenza contro ondate di creature deformi.

Per farvi un'idea delle attività da svolgere in Protocollo Malestrom, potete dare un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo, ma prima vi ricordiamo che l'uscita di Rainbow Six Extraction è fissata per il 20 gennaio 2022 su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.