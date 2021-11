Rainbow Six Extraction in fase Gold: lo sparatutto co-op di Ubisoft è pronto

Tramite un post pubblicato su Twitter, Ubisoft ha confermato ufficialmente che Rainbow Six Extraction, sparatutto tattico votato alla co-op che porterà i giocatori in una dimensione Sci-Fi, è entrato in fase Gold.

Il nuovo shooter di Ubisoft può dirsi ormai pronto, dal momento che il suo sviluppo è stato portato a termine, e la compagnia d'Oltralpe darà ora maggiore priorità alle operazioni riguardanti la stampa e la distribuzione del titolo.

"Siamo molto orgogliosi di annunciare che Rainbow Six Extraction è entrato in fase Gold! Ci vediamo nella zona di contenimento il 20 gennaio 2022", è il breve messaggio apparso sulla pagina Twitter di Rainbow Six Extraction corredato dal logo dello shooter.

Ricordiamo che coloro che acquisteranno Rainbow Six Extraction potranno utilizzare il Buddy Pass per invitare due amici a provare tutte le modalità e i contenuti dello shooter per un massimo di 14 giorni. I progressi eventualmente ottenuti in questo periodo di prova saranno mantenuti in caso di acquisto definitivo. A tal proposito, sottolineiamo che Rainbow Six Extracion sarà venduto al prezzo budget di 39,99 euro.

Recentemente Ubisoft ha svelato il piano per il supporto post-lancio ricco di aggiornamenti gratuiti ed eventi endgame. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Rainbow Six Extraction.