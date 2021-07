Rainbow Six Extraction: focus sugli Operatori Sledge ed Alibi nei video di Ubisoft

Rimarcate le differenze tra R6 Siege ed Extraction, gli sviluppatori di Ubisoft Montreal ci reimmergono nelle atmosfere del loro prossimo sparatutto cooperativo per aiutarci a familiarizzare con le abilità di Sledge e Alibi, due dei tanti Operatori da interpretare in Rainbow Six Extraction.

Il doppio video approfondimento di Ubisoft parte dal focus su Sledge, un Operatore che metterà al servizio della squadra REACT tutta l'esperienza maturata negli anni di servizio per il SAS. Il suo ingresso nel gruppo incaricato di arginare la minaccia aliena sarà accolto in maniera calorosa dagli altri membri del REACT, per via della sua imponente statura fisica e per la sua abilità con il martello da sfondamento Caber.

Non meno importante è invece il percorso che Alibi ha compiuto per guadagnarsi un posto nelle forze del REACT, smantellando la rete della criminalità organizzata con operazioni sotto copertura condotte nel Gruppo Intervento Speciale. Il perno attorno al quale graviterà l'intera strategia di Alibi sarà il PRISMA, un dispositivo di visualizzazione volumetrica che gli permetterà di stanare gli alieni Archei e di individuare la posizione esatta dei nemici, per poi condividere questa preziosa informazione col resto della squadra.

Sledge, Alibi e gli altri 16 Operatori di R6 Extraction entreranno in azione il 16 settembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più su questo titolo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su gameplay e contenuti di Rainbow Six Extraction.