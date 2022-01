Rainbow Six Extraction: il gioco Ubisoft è su Xbox Game Pass?

Rainbow Six Extraction è il nuovo spin off della serie FPS tattica targata Ubisoft, questa volta incentrato sulla cooperazione tra giocatori che dovranno affrontare un pericoloso virus alieno. Il titolo è disponibile su Xbox One, Xbox Series S|X, PS4, PS5, Google Stadia e PC, ma Rainbow Six Extraction è disponibile anche sul Game Pass?

La risposta è affermativa: il titolo Ubisoft è disponibile su Xbox Game Pass, sia su PC che su console. Questo significa che potete giocare allo sparatutto cooperativo se possessori di uno qualunque degli abbonamenti disponibili, così da gettarvi subito nella mischia assieme ai vostri compagni di squadra pronti a debellare qualsiasi minaccia aliena proverà ad ostacolarvi. Che siate o no appassionati del genere, questa è sicuramente un buona occasione per avvicinarvi al prodotto, soprattutto se in compagnia di altri amici con cui condividere l'esperienza. La componente cooperativa è infatti al centro del gameplay, e sarà sicuramente favorita dall'approdo sin dal lancio sul servizio proposto da Microsoft.

Se volete conoscere il nostro giudizio sul gioco, ecco la recensione di Rainbow Six Extraction. Il titolo ripropone molti dei protagonisti visti nella controparte 'canonica' Rainbow Six Siege, ed è quindi una buona idea dare un'occhiata agli operatori di Rainbow Six Extraction, ovvero gli specialisti di cui farete uso durante le infiltrazioni per combattere la minaccia extraterrestre.