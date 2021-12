Rainbow Six Extraction: mappe, missioni e difficoltà al centro del nuovo video

Nel mentre ci avviciniamo sempre più al debutto del suo shooter co-op, Ubisoft pubblica un filmato dedicato a Rainbow Six Extraction in cui ci parla di mappe, missioni e difficoltà di questo nuovo capitolo del franchise.

Ci saranno dodici mappe in Rainbow Six Extraction, ognuna con tre zone su cui sarà possibile operare. In ciascuna di esse, ci saranno tredici tipi di missione con obiettivi e posizionamenti dei nemici randomizzati. Tutto questo si combina per creare una gamma vertiginosa di missioni, così tante che potreste non vedere mai la stessa verificarsi per due volte.

Ci saranno quattro regioni al lancio, ognuna con tre zone e tre sottozone al loro interno. Quando inizierete una missione, vi verrà assegnato un obiettivo per ogni sottozona, anche se si potrà abbandonare la partita in qualsiasi momento. Ogni sottozona è più impegnativa della precedente e gli obiettivi aumentano di difficoltà man mano. Gli incarichi vanno dal portare nemici d'élite in una zona di estrazione alla difesa delle aree di scansione per osservare meglio il terreno. In ogni caso, sarà il lavoro di squadra a fare la differenza.

La conoscenza della mappa diverrà un fattore fondamentale, ma a causa della natura casuale di The Sprawl, la sostanza appiccicosa aliena che ricopre pavimenti e pareti, sarà impossibile sapere dove saranno i nemici ogni volta che tornerete in una sottozona. La difficoltà impostata non cambierà la natura della missione, ma andrà a variare il valore delle ricompense ottenibili. I nemici saranno naturalmente più difficili da uccidere a livelli di difficoltà più elevati, ma ne vale la pena per l'aumento di XP e punti ricerca assegnati al completamento degli obiettivi.

Rainbow Six Extraction sarà disponibile a partire dal 20 gennaio 2022 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Ubisoft ha confermato che il gioco è entrato in fase Gold. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Rainbow Six Extraction.