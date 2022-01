Rainbow Six Extraction non impressiona, i primi voti sono tiepidi

E' scaduto oggi l'embargo per le recensioni di Rainbow Six Extraction e le principali testate internazionali hanno iniziato a pubblicare i propri pareri sullo sparatutto Ubisoft, pareri che però non sono sempre entusiasmanti.

Tra i primi voti troviamo l'84 di COGconnected, l'84 di GameStar, l'80 di DeXerto, il 73 di PC Gamer, il 70 di IGN USA e il 60 di EGM USA, oltre al 78 di GamePro Germania, il 70 di GameSpot e ComicBook e il 55 di Power Unlimited, ad ora il voto più basso raccolto dal gioco. Su Metacritic il Metascore è pari a 72 per la versione PC e 75 per la versione Xbox Series X/S, chiaramente questi numeri sono destinati a cambiare con l'arrivo di ulteriori recensioni nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Per il momento possiamo dire che l'accoglienza riservata al progetto non è particolarmente calorosa anche se certamente non si tratta di una bocciatura, quanto di un giudizio non entusiasmante per un gioco interessante ma non perfetto.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Rainbow Six Extraction ricordandovi che il gioco è disponibile dal 20 gennaio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, dal day one anche su Xbox Game Pass senza costi aggiuntivi.