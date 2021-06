Rainbow Six Extraction: i nuovi video mostrano il gameplay e le abilità di Ela

Siete curiosi di scoprire maggiori dettagli su Tom Clancy's Rainbow Six Extraction dopo aver assistito alla presentazione ufficiale del gioco in occasione della conferenza Ubisoft all'E3 2021? Sappiate allora che da oggi sono disponibili ben due nuovi filmati dedicati allo sparatutto coop.

Il primo dei due filmati non è altro che una versione estesa del video gameplay mostrato all'evento digitale, il quale permette di osservare nel dettaglio il funzionamento di una partita e di comprendere alcune meccaniche relative all'utilizzo dei gadget, che proprio come in Rainbow Six Siege ricopriranno un ruolo fondamentale nella riuscita di un'operazione. L'altro video è invece dedicato interamente ad Ela, una delle operatrici presenti nel gioco. Nel corso del trailer possiamo scoprire che, in maniera simile allo sparatutto competitivo, anche in questo caso Ela è in grado di lanciare le Grzmot Mine, ovvero delle mine adesive che esplodono quando un nemico entra nel loro raggio d'azione e rilasciano una nube in grado di stordire temporaneamente chiunque la inali.

È molto probabile che questo sia solo il primo di una nuova serie di trailer che Ubisoft pubblicherà da qui all'uscita del gioco per presentarci tutti i personaggi giocabili. A tal proposito, vi ricordiamo che Rainbow Six Extraction arriverà in tutti i negozi a partire dal prossimo 16 settembre 2021 su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Avete già dato un'occhiata al nostro provato di Rainbow Six Extraction?