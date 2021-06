Rainbow Six Extraction: nuovo trailer con data d'uscita dall'Ubisoft Forward

Tra i vari protagonisti dell'Ubisoft Forward, lo show dell'azienda francese all'E3 2021, troviamo ovviamente anche Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, l'atteso sparatutto in prima persona interamente focalizzato sulla componente PvE.

Il gioco è basato infatti sulla modalità cooperativa nella quale i giocatori possono selezionare uno dei tanti operatori disponibili (e già conosciuti in Rainbow Six Siege) e affrontare missioni che mettono i nostri soldati contro orde di alieni. Per chi non lo sapesse, queste creature provenienti dallo spazio sono le stesse già viste in un vecchio evento PvE Outbreak di R6 Siege, sebbene in questo caso il ventaglio di avversari disponibili sia molto più variegato.

Come possiamo vedere nel filmato dell'evento, il gioco permette di affrontare le missioni sia in modalità furtiva che in maniera più aggressiva, consentendo così ai giocatori di avere l'approccio più adatto al loro stile di gioco.

Prima di lasciarvi al cinematic trailer e al gameplay trailer, vi ricordiamo che Rainbow Six Extraction arriverà il prossimo 16 settembre 2021 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia.

Nel caso in cui dovesse esservi sfuggito, proprio qualche giorno fa è stato ufficializzato il cambio di titolo in Tom Clancy's Rainbow Six Extraction.