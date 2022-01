Rainbow Six Extraction: quali sono gli Operatori del nuovo gioco Ubisoft?

Tra i contenuti di Rainbox Six Extraction, nuovo episodio della storica serie tattica di Ubisoft, gli operatori rivestono un ruolo chiave in termini di gameplay.

Una volta avviata la partita, un gruppo di massimo tre giocatori diversi connessi tramite matchmaking online (ma sarà possibile anche giocare in solitaria) dovrà utilizzare gli operatori disponibili per fronteggiare la minaccia di un parassita alieno. Ecco di seguito la lista dei 18 operatori presenti, tutti con caratteristiche, armi e abilità speciali uniche in modo da garantire un’elevata rigiocabilità delle missioni e ampie opzioni di pianificazione ad ogni partita.

Tachanka

Abilità: piazza una mitragliatrice fissa utilizzabile da chiunque

Arma iniziale: SASG-12

Fuze

Abilità: piazza sui muri barricate e cariche con detonatore a distanza che, una volta attivate, scagliano granate a grappolo dall’altra parte

Arma iniziale: 6P41

Capitao

Abilità: spara silenziosamente dardi che esplodono all’impatto. Può alternare tra dardi fumogeni e velenosi

Arma iniziale: PARA-308

Rook

Abilità: lascia un pacchetto di piastre corazzate che forniscono resistenza ai danni. Chi indossa una corazza finisce a terra anziché K.O.

Arma iniziale: P90

Jager

Abilità: piazza una torretta automatica che attacca i nemici e intercetta i proiettili nell’aria

Arma iniziale: M870

IQ

Abilità: rileva equipaggiamento REACT attraverso gli ostacoli

Arma iniziale: AUG A2

Gridlock

Abilità: lancia e piazza trappole a terra. I nemici colpiti dalla trappola subiscono danni e vengono rallentati per un po’ di tempo

Arma iniziale: F90

Nomad

Abilità: lancia mine di prossimità che respingono i nemici colti dall’esplosione. Elimina i pericoli nell’aria

Arma iniziale: AK-74M

Smoke

Abilità: lancia granate a gas con detonazione a distanza, che infliggono danni a qualsiasi nemico all’interno della nube di gas

Arma iniziale: L85A2

Ela

Abilità: lancia mine di prossimità adesive, che stordiscono i nemici colpiti dall’esplosione. Le mine si ricaricano nel tempo

Arma iniziale: Scorpion EVO 3

Sledge

Abilità: ha in dotazione un robusto martello tattico che può stordire i parassiti e distruggere i muri per creare nuovi percorsi

Arma iniziale: M590A1

Alibi

Abilità: può inviare un’esca dai droni per attirare e distrarre i nemici nell’area. I nemici che attaccano l’esca vengono scansionati

Arma iniziale: Mx4 Storm

Lion

Abilità: rileva tutti i nemici in movimento in un’area per una durata media, richiede una ricarica dopo ogni utilizzo

Arma iniziale: V308

Vigil

Abilità: disturba i nemici rendendolo non rilevabile per una durata media. Richiede una ricarica dopo ogni utilizzo

Arma iniziale: K1A

Hibana

Abilità: spara esplosivi adesivi detonabili a distanza che si attaccano a tutte le superfici. Falli esplodere per infliggere danni perforanti alla corazza

Arma iniziale: TYPE-89

Finka

Abilità: incrementa temporaneamente reattività e capacità di sopravvivenza della squadra. Rianima chi è a terra e impedisce il K.O. mentre è attiva

Arma iniziale: SPEAR .308

Pulse

Abilità: rileva VIP, dispersi in azione e nidi attraverso gli ostacoli

Arma iniziale: M1014

Doc

Abilità: con la siringa automatica cura o rianima sé stesso o un compagno a terra

Arma iniziale: SG-CQB

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile 20 gennaio 2022 su PC e console PlayStation e Xbox di vecchia e nuova generazione, oltre che su Google Stadia. Inoltre, Rainbow Six Extraction sarà disponibile dal day one su Xbox Game Pass.