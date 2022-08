Rainbow Six Extraction: l'oscurità piomba sugli Operatori con l'Evento Crisi Eclipse

La nuova tappa del piano di supporto post-lancio di Rainbow Six Extraction porta gli appassionati dello sparatutto cooperativo a cimentarsi nelle sfide Eclipse, il nuovo evento Crisi che fa piombare gli Operatori nell'oscurità.

Disponibile da oggi 11 agosto fino all'1 settembre, il terzo Evento Crisi di Rainbow Six Extraction esorta gli Operatori a farsi coraggio mentre si addentrano nella mappa di Truth of Consequences, un'ambientazione che costringe i giocatori a una parziale oscurità avvicinandosi al Neoplasm, una minaccia che invia impulsi che rilevano i movimenti nelle immediate vicinanze.

Lo scenario dell'evento Crisi Eclipse è suddiviso in sottozone, ciascuna con attività Neoplasm da superare per ripristinare l'alimentazione di un generatore tra un'invasione e l'altra di Arcaiani. Il culmine dell'evento è rappresentato dalla terza sottozona, dove i giocatori possono eliminare la fonte primaria del Neoplasm e raggiungere il punto d'estrazione in (relativa) sicurezza.

L'ingresso nella mappa di Truth of Consequences darà accesso anche alla tecnologia REACT delle granate Aura e, con l'acquisizione dei punti esperienza da ottenere superando le diverse sottozone, il nuovo Operatore Echo, degli oggetti cosmetici inediti e a ciondoli a tema, oltre a punti XP supplementari per la progressione e le vittorie ottenute contro il nuovo nemico Neoplasm.