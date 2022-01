Rainbow Six Extraction fuori dal podio della classifica UK, Mario Kart 8 ancora primo

Rainbow Six Extraction di Ubisoft non riesce a conquistare il gradino più alto del podio in Gran Bretagna e al debutto è fuori dal podio, avendo debuttato al quarto posto della classifica multipiattaforma della settimana terminata il 23 gennaio.

Il gioco ha venduto la maggior parte delle copie fisiche (53%) su PlayStation 5, dato che non deve stupire troppo dal momento che Extraction è disponibile sin dal day one su Xbox Game Pass per le console Microsoft. Sul gradino più alto del podio troviamo l'immortale Mario Kart 8 Deluxe seguito da FIFA 22 e Animal Crossing New Horizons.

Classifica UK 23 gennaio 2022

Mario Kart 8 Deluxe FIFA 22 Animal Crossing New Horizons Rainbow Six Extraction Call of Duty Vanguard Minecraft Nintendo Switch Edition Just Dance 2022 Grand Theft Auto V The Legend of Zelda Breath of the Wild Pokémon Diamante Lucente

La classifica britannica si scontra con la mancanza di nuove uscite retail (a parte il solo Rainbow Six Extraction) e per questo la Top 10 non vede particolari novità, con Minecraft, Call of Duty Vanguard, GTA V, The Legend of Zelda Breath of the Wild e Pokemon Diamante Lucente a completare la classifica. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane con l'arrivo di Leggende Pokemon Arceus, Elden Ring, Horizon Forbidden West e Dying Light 2.