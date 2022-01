Rainbow Six Extraction alla prova: lo sparatutto coop è difficile e promettente!

A pochi giorni dal lancio (con approdo day one su Xbox Game Pass), abbiamo provato una modalità Endgame di Rainbow Six Extraction, la nuova opera di Ubisoft nata da una costola di R6 Siege. Ci siamo trovati dinanzi a uno sparatutto tattico e cooperativo tanto impegnativo quanto promettente.

L'ultima fatica di Ubisoft Montreal sarà infatti caratterizzata da un'esperienza endgame particolarmente ricca e stratificata, come testimoniato dalle numerose sfide offerteci dall'ultima prova e dalla promessa di un supporto post-lancio analogo a quello di R6S.

Una volta indossati i panni degli Operatori di Extraction ci siamo infatti cimentati nelle attività di alto livello del Protocollo Maelstrom, una modalità che corre parallelamente agli eventi Crisi e agli Incarichi dell'esperienza principale per darci modo di fronteggiare delle "evoluzioni del Parassita" ancora più brutali.

Ciascuna delle nove macro-aree di cui si compone Maelstrom presenta sfide specifiche e, con esse, degli obiettivi da completare insieme a delle vere e proprie battaglie PvE per la sopravvivenza della propria squadra. Le premesse per uno shooter tattico di spessore, quindi, ci sono tutte, ma solo con il tempo capiremo se le ambizioni nutrite dagli autori canadesi saranno sorrette da un'offerta ludica bilanciata e originale sia nelle fasi iniziali che nei frangenti più avanzati.

Per saperne di più su questo intrigante spin-off di Siege, vi rimandiamo al nostro speciale sull'endgame di Rainbos Six Extraction a cura di Alessandro Bruni, non prima però di ricordarvi che l'ultimo FPS cooperativo di Ubisoft sarà disponibile dal 20 gennaio su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.