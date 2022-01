Rainbow Six Extraction: un ricco video gameplay svela i segreti del Protocollo Maelstrom

Dopo aver annunciato a sorpresa l'arrivo di Rainbow Six Extraction su Xbox Game Pass, Ubisoft pubblica un nuovo video gameplay interamente dedicato al Protocollo Maelstrom, l'attività endgame che sarà disponibile sin dal lancio dello sparatutto cooperativo ad ambientazione post-apocalittica.

L'ultimo filmato confezionato dai ragazzi di Ubisoft Montreal ci rituffa nelle atmosfere del titolo per farci assistere alle pericolose missioni che caratterizzeranno l'esperienza endgame del Protocollo Maelstrom. Una volta entrati in partita, gli Operatori di livello più avanzato potranno mettere a frutto l'esperienza maturata nelle restanti modalità cooperative e competitive.

Le sfide offerte dal Protocollo Maelstrom saranno legate a un sistema classificato che si premurerà di tenere traccia dei progressi effettuati dagli utenti, presentando obiettivi da completare, sfide di sopravvivenza e ulteriori missioni da svolgersi all'interno di nove macro-aree piene di creature da "pacificare". Le vittorie conseguite nelle arene endgame di questa modalità contribuiranno all'acquisizione dei punti esperienza della progressione stagionale e, con essa, allo sblocco degli oggetti cosmetici per il proprio avatar e alle customizzazioni estetiche per l'equipaggiamento degli Operatori preferiti.

Il lancio dello spin-off post-pandemico di Rainbow Six Siege è previsto per il 20 gennaio su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo del Game Pass su PC e console Microsoft. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima di Rainbow Six Extraction.