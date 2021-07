Rainbow Six Extraction: nuovo rinvio per lo sparatutto cooperativo di Ubisoft

I vertici di Ubisoft annunciano lo slittamento della data d'uscita di Rainbow Six Extraction, lo sparatutto post-apocalittico votato alla cooperativa multiplayer e ambientato nella dimensione competitiva di Siege.

Nel messaggio che accompagna l'ufficializzazione del rinvio di Rainbow Six Extraction, la multinazionale videoludica francese riferisce che "la nostra ambizione con Extraction è quella di offrire un'esperienza tripla A che sappia cambiare il modo in cui i giocatori pensano ai titoli cooperativi".

In funzione del profondo e delicato lavoro da svolgere per concretizzare questa visione, gli autori di Ubisoft sottolineano così che "vogliamo prenderci del tempo supplementare e cogliere questa opportunità per dare vita al titolo che sognamo, per questo la nuova finestra di lancio coinciderà con il mese di gennaio 2022. Siamo fiduciosi che questa scelta sarà utile per fare di Rainbow Six Extraction un'esperienza ancora più coinvolgente, con un gameplay più divertente e contenuti cooperativi ancora più elettrizzanti".

L'annuncio di Ubisoft sposta così di tre mesi la finestra di lancio di R6 Extraction, prevista fino a ieri per il 16 settembre. Da qui al mese di gennaio 2022, gli autori dello spin-off post-apocalittico di Siege avranno modo di irrobustire l'esperienza di gioco e apportare tutti i correttivi del caso per migliorare le modalità, il gameplay, la progressione degli Operatori e tutti gli altri contenuti del titolo attualmente in sviluppo per PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X/S. Contestualmente al rinvio di R6 Extraction, Ubisoft ha deciso anche il posticipo di Riders Republic, l'esperienza open world votata agli sport estremi.