Rainbow Six Extraction: risoluzione e framerate, come gira il nuovo gioco Ubisoft?

Il direttore tecnico di Rainbow Six Extraction, Bruno LaLonde, è stato intervistato da Mp1st a pochi giorni dal lancio del gioco e in questa occasione ha parlato della risoluzione e del framerate del nuovo videogioco Ubisoft.

Stando alle parole di LaLonde, su console di vecchia generazione "si punta a raggiungere i 1080p e 30 fps stabili mentre su console di attuale generazione il gioco supporterà 60fps, 4K e HDR, su PC High End ci si potrà spingere fino a 120 fps."

A proposito della versione PC, Ubisoft ha diffuso le specifiche tecniche di Rainbow Six Extraction:

Specifiche Minime 1080p

CPU: Intel i5-4460, AMD Ryzen 3 1200

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB, AMD RX 560 4GB

Memoria RAM: 8GB

Sistema Operativo: Windows 10 a 64-bit

Spazio su hard disk: 85GB

Specifiche Raccomandate 1080p

CPU: Intel i7-4790, AMD Ryzen 5 1600

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB, AMD RX 580 8GB

Memoria RAM: 16GB

Sistema Operativo: Windows 10 a 64-bit

Spazio su hard disk: 85GB

Caratteristiche Consigliate 1440p

CPU: Intel i5-8400, AMD Ryzen 5 2600X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB, AMD RX 5600CT 6GB

Memoria RAM: 16GB

Sistema Operativo: Windows 10/11 a 64-bit

Spazio su hard disk: 85GB

Specifiche Ultra 2160p

CPU: Intel i9-9900K, AMD Ryzen 7 3700X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB, AMD RX 6800XT 16GB

Memoria RAM: 16GB Dual-Channel Setup

Sistema Operativo: Windows 10/11 a 64-bit

Spazio su hard disk: 85GB (9GB extra per il pacchetto Texture HD)

Rainbow Six Extraction arriva su Xbox Game Pass al lancio, il debutto è fissato per il 20 gennaio su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Rainbow Six Extraction.