Rainbow Six Extraction 'sarà un gioco molto diverso da R6 Siege', sottolinea Ubisoft

Riprendendo il trailer E3 di Rainbow Six Extraction mostrato durante l'ultimo evento Ubisoft Forward, il Direttore Creativo del nuovo progetto firmato dal colosso videoludico transalpino, Patrik Méthé, mette in evidenza quelle che, secondo lui, saranno le forti differenze con Rainbow Six Siege.

Nel corso dell'ultima intervista concessa a Gamespot, l'esponente del team di sviluppo di Extraction ha raffrontato l'esperienza di gioco del nuovo titolo con i contenuti di R6 Siege per sottolineare come "sono giochi molto diversi che offrono ognuno le proprie sfide e un ritmo unico, quindi non c'è da preoccuparsi. Al contrario, il modo in cui abbiamo costruito Extraction ne evidenzia la spiccata natura PvE, per questo siamo fiduciosi che saperemo attrarre un'ampia varietà di giocatori sia in Extraction che in Siege".

Méthé entra poi nel merito della progressione delle attività da svolgere e fornisce un chiarimento sulla natura delle sfide da completare, come pure sulla tipologia di giocatori a cui si rivolgerà Extraction: "Sarà interessante vedere come i giocatori più esterti di Siege sapranno affrontare le sfide avanzate di Extraction, con partite di alto livello che avranno un ritmo analogo, o persino superiore, di quello a cui sono abituati. Ai nuovi arrivati nell'universo di Rainbow Six, Extraction offrirà un'esperienza cooperativa tattica molto profonda, dove poter spingersi al limite e migliorare le proprie abilità, con una progressione che contribuirà a rendere più facile il successo delle missioni. La comunicazione e il lavoro di squadra saranno ancora più essenziali per questi giocatori".

Per sapere se il nuovo sparatutto multiplayer PvE di Ubisoft riuscirà a bissare l'enorme successo di R6 Siege, non ci resta che attendere fino al 16 settembre e assistere all'apertura ufficiale dei server di Rainbow Six Extraction su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su Google Stadia e Amazon Luna.