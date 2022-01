Rainbow Six Extraction: scoprite la lore del gioco prima del lancio in Xbox Game Pass

In vista del lancio, che avverrà anche in Xbox Game Pass il 20 gennaio 2022, Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer di Rainbow Six Extraction che ci porta alla scoperta della lore dello sparatutto cooperativo PvE.

"La dottoressa Elena "Mira" Alvarez, direttrice di REACT R&D, guida la squadra che raccoglie informazioni cruciali sulla minaccia degli Archei. Ogni nemico ha le sue capacità e mutazioni. Impara, adattati e collabora per sopravvivere", recita la descrizione del Lore Trailer di Rainbow Six Extraction che potete vedere anche voi dirigendovi in cima a questa notizia.

Sviluppato da Ubisoft Montreal, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction è uno sparatutto tattico cooperativo in prima persona per 1-3 giocatori. Gli utenti saranno chiamati a formare una squadra speciale composta da Operatori dell'universo di Rainbow Six e avventurarsi in caotiche zone di contenimento per scoprire i misteri degli Archei, una letale minaccia aliena in costante evoluzione. Conoscenza, collaborazione e approccio tattico rappresenteranno le migliori armi a disposizione.

Rainbow Six Extraction sarà lanciato il 20 gennaio 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia e PC via Ubisoft Store ed Epic Games Store. Lo stesso giorno verrà aggiunto a Ubisoft+ su PC, Stadia e Amazon Luna, ed entrerà a far parte del catalogo di Game Pass per Xbox Series X|S, Xbox One e Windows PC. Per maggiori dettagli sulla produzione, leggete il resoconto della nostra prova di Rainbow Six Extraction.