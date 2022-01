Rainbow Six Extraction e Siege: skin e ciondoli gratis su Twitch e Uplay

Sebbene manchino ancora pochi giorni all'arrivo di Rainbow Six Extraction su Xbox Game Pass e sulle altre piattaforme, i giocatori possono già procedere con il completamento di alcuni semplici passaggi attraverso i quali è possibile sbloccare gratis skin, mimetiche per le armi e ciondoli, alcuni dei quali utilizzabili anche in R6 Siege.

Come ottenere il ciondolo con i Twitch Drop

La prima ricompensa di Rainbow Six Extraction è il ciondolo per le armi chiamato REACT Squad, il quale può essere sbloccato semplicemente utilizzando Twitch, dal momento che si tratta di un Drop. Innanzitutto assicuratevi di aver collegato il vostro account Twitch al profilo Ubisoft Conncect sul sito ufficiale: a questo punto recatevi su un qualsiasi canale che gioca lo sparatutto cooperativo e che abbia il tag "Drop abilitati". Dopo aver guardato per due ore (non necessariamente consecutive) le dirette, avrete accesso al Twitch Drop. Una volta ricevuta la notifica che segnala l'aggiunta del drop all'inventario, occorre recarsi nell'apposita schermata della piattaforma viola per poi cliccare sul tasto "riscatta subito": in questo modo l'oggetto verrà inviato al gioco e potrete utilizzarlo. Va precisato che l'iniziativa è già attiva e si concluderà la prossima domenica 9 gennaio 2022 alle ore 18.00 del fuso orario italiano.

Come sbloccare le ricompense Ubisoft Connect

Molte altre ricompense gratuite si possono ottenere tramite il portale Ubisoft Connect e il sistema per la riscossione degli oggetti è lo stesso di tutti gli altri giochi dell'azienda francese. Una volta effettuato l'accesso al sito, potrete selezionare la schermata delle ricompense e sbloccarle.

Ecco di seguito la lista completa delle ricompense di R6 Extraction su Ubisoft Connect:

Pack Fronte Unito: gratis per tutti coloro i quali hanno avviato almeno una volta Tom Clancy's Rainbow Six Siege sullo stesso account (Stadia, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5)

gratis per tutti coloro i quali hanno avviato almeno una volta Tom Clancy's Rainbow Six Siege sullo stesso account (Stadia, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5) Set Mente collettiva di Vigil e ciondolo REACT di Vigil: si sblocca al completamento della sfida "Reddito" in Rainbow Six Siege nel corso dell'evento Containment

si sblocca al completamento della sfida "Reddito" in Rainbow Six Siege nel corso dell'evento Containment Ciondolo Allegro e fortunato: gratuito per tutti i giocatori che accedono a Ubisoft Connect

gratuito per tutti i giocatori che accedono a Ubisoft Connect Skin armi Fantasia Hydro: si sblocca spendendo 30 monete su Ubisoft Connect

si sblocca spendendo 30 monete su Ubisoft Connect Skin armi Raggio laser: si sblocca spendendo 100 monete su Ubisoft Connect

si sblocca spendendo 100 monete su Ubisoft Connect Ciondolo Otto: si sblocca spendendo 60 monete su Ubisoft Connect

Vi ricordiamo che il Pack Fronte Unito include non solo un set per Ela e Lion in Rainbow Six Extraction, ma anche un set per Pulse e Smoke da utilizzare in Rainbow Six Siege.

