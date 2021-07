Rainbow Six Extraction supporterà cross-save e cross-play

Nel corso della serata è stato pubblicato sul canale YouTube di Ubisoft un nuovo trailer a tema che conferma ufficialmente il supporto dello sparatutto cooperativo al cross-platform.

Il filmato in questione, infatti, mostra come tutte le versioni del gioco potranno interagire tra loro grazie al cross-play e non vi saranno quindi barriere tra i giocatori sulle diverse piattaforme, incluse quelle in streaming come Google Stadia. Come tutte le ultime produzioni dell'azienda francese il gioco supporterà anche il cross-save e tutti i giocatori potranno mantenere i progressi a prescindere dal dispositivo utilizzato (in questo caso occorre però disporre di più copie del gioco).

Il trailer consente anche di scoprire nel dettaglio i contenuti dello United Front Bundle, pacchetto che verrà donato a tutti gli acquirenti di Rainbow Six Extraction che sono già in possesso di Rainbow Six Siege e contenente skin, mimetiche per le armi e ciondoli. Coloro i quali dispongono di una copia di entrambi i giochi potranno inoltre sbloccare senza costi aggiuntivi ben 18 operatori in R6 Siege, promozione valida solo nel caso in cui non si abbia già l'accesso a tutti i personaggi dello sparatutto tattico.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 16 settembre 2021 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia.