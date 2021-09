Rainbow Six Extraction: il nuovo trailer è dedicato a Hibana

Continuano ad arrivare sul canale YouTube ufficiale di Ubisoft i nuovi video d'approfondimento sui personaggi giocabili di Tom Clancy's Rainbow Six Extraction e l'ultimo è dedicato proprio a Hibana, operatore che i giocatori di R6 Siege conoscono molto bene.

L'attrezzatura principale di questo personaggio consiste nel lanciagranate X-KAIROS, un'arma le cui cariche adesive non servono solo ed esclusivamente ad aprire passaggi come in Rainbow Six Siege, ma possono essere anche sparate sui nemici per poi attivarne la detonazione manualmente, magari quando il bersaglio è circondato da altri avversari. Sembra inoltre che gli esplosivi siano in grado di perforare le spesse corazze delle creature più forti, il che rende Hibana un ottimo membro della squadra sia per affrontare i nemici più resistenti che le piccole orde.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi il prossimo gennaio 2022 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia e PC (Steam, Uplay ed Epic Games Store).

Avete già dato un'occhiata alla video panoramica di Ubisoft su Operatori, mappe e gameplay di Rainbow Six Extraction?