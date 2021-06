Rainbow Six Extraction: trapela in rete la cover del nuovo gioco Ubisoft

Negli scorsi giorni Ubisoft ha svelato tramite un teaser trailer il nome ufficiale del nuovo capitolo di Rainbow Six, intitolato Rainbow Six Extraction, che con enorme probabilità sarà tra i protagonisti principali dell'Ubisoft Forward relativo all'E3 2021, in onda questa sera alle ore 20 italiane.

In attesa dell'evento in rete è trapelata la copertina di Rainbow Six Extraction relativa alle versioni PS5, Xbox Series X/S e Xbox One del gioco. Tra i dettagli emersi e riportati da diversi insider, l'edizione per console Sony offrirà quattro set di Operatori e la possibilità di sbloccarne ben 18 in Rainbow Six Siege; sui sistemi Microsoft, invece, si cita la presenza di contenuti bonus quali Orbital Decay Bundle ed Elite Bonus Content. Maggiori dettagli sulla cover e i contenuti esclusivi per ciascuna versione verranno rivelati questa sera durante l'Ubisoft Forward, dove verrà fatta luce sul futuro di Rainbow Six e di tante altre produzioni del colosso francese. Nel frattempo, se siete comunque curiosi di scoprire la cover del gioco, potete vederla qui e scoprire se è di vostro gradimento o meno.

In precedenza si sono diffusi rumors sulla natura free to play di Rainbow Six Parasite (uno dei nomi con i quali era noto il nuovo capitolo prima della conferma ufficiale di Ubisoft), così come non sono mancati video rubati relativi al gameplay del nuovo Rainbow Six. Resta quindi da vedere se ci saranno ulteriori sorprese all'Ubisoft Forward.