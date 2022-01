Rainbow Six Extraction: Ubisoft svela le specifiche minime e consigliate dell'FPS coop

A poco più di due settimane dall'uscita dello sparatutto alieno Rainbow Six Extraction, le fucine videoludiche di Ubisoft Montreal sfornano la scheda con le specifiche minime e consigliate per giocare nel migliore dei modi all'FPS cooperativo su PC.

Nel condividere la scheda con i requisiti di sistema da soddisfare per fruire al meglio l'esperienza di gioco di Rainbow Six Extraction su PC, la sussidiaria canadese di Ubisoft elenca anche le funzionalità più avanzate che contraddistingueranno il titolo.

L'utenza PC potrà infatti accedere al framerate sbloccato e al supporto esteso tra API Vulkan, configurazioni multimonitor o widescreen, NVIDIA DLSS e Reflex, a un benchmark per l'analisi delle prestazioni e a delle opzioni supplementari per customizzare l'esperienza di gioco e l'interfaccia. Non mancherà poi un pacchetto di Texture HD per chi, possedendo un PC gaming di fascia alta, vorrà impostare tutti i livelli di dettaglio grafico su Ultra e la risoluzione a 2160p.

Specifiche Minime (1080p)

CPU: Intel i5-4460 o AMD Ryzen 3 1200

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB o AMD RX 560 4GB

Memoria RAM: 8GB

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Spazio su hard disk: 85GB

Specifiche Elevate (1080p)

CPU: Intel i7-4790 o AMD Ryzen 5 1600

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB o AMD RX 580 8GB

Memoria RAM: 16GB

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Spazio su hard disk: 85GB

Specifiche Raccomandate (1440p)

CPU: Intel i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB o AMD RX 5600CT 6GB

Memoria RAM: 16GB

Sistema Operativo: Windows 10/11 64-bit

Spazio su hard disk: 85GB

Specifiche Ultra (2160p)

CPU: Intel i9-9900K o AMD Ryzen 7 3700X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB o AMD RX 6800XT 16GB

Memoria RAM: 16GB (Dual-channel setup)

Sistema Operativo: Windows 10/11 64-bit

Spazio su hard disk: 85GB (+ 9GB per installare il pacchetto di Texture HD)

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il lancio di Rainbow Six Extraction è previsto per il 20 gennaio su PC, PS4, Xbox One,PlayStation 5 e Xbox Series X/S.