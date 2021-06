Rainbow Six Extraction: Ubisoft svela in video il nuovo nome di R6 Quarantine

Con l'approssimarsi dello show Ubisoft Forward per l'E3 2021, gli sviluppatori dell'ormai ex R6 Quarantine sciolgono gli ultimi dubbi sul nome del loro prossimo sparatutto cooperativo e annunciano in video che il progetto verrà lanciato con il titolo di Rainbow Six Extraction.

Il produttore dello spin-off in salsa post-apocalittica della saga di Rainbow Six, Antoine Vimal du Monteil, spiega che la scelta del nome finale è ricaduta su Extraction poiché "con l'evoluzione del progetto, il cuore dell'esperienza di gioco è diventato sempre più chiaro: Operatori che si uniscono per lottare contro un nemico comune, scoprendo nuove informazioni sul parassita, i modi per sconfiggerlo e proteggersi gli uni con gli altri in ogni fase della partita".

Alle parole Vimal du Monteil si aggiungono le dichiarazioni di Patrik Methé: il direttore creativo di R6 Extraction descrive il progetto come "uno sparatutto tattico cooperativo di stampo moderno, un'esperienza che si basa su una minaccia aliena in continua evoluzione. Le sfide da superare saranno molte e tutte molto diverse tra loro, ma l'obiettivo principale sarà uno soltanto: non lasciare mai nessuno indietro".

L'anteprima mondiale di Rainbow Six Extraction sarà trasmessa nel corso dell'evento Ubisoft Forward dell'E3 2021, atteso per le ore 21:00 italiane di sabato 12 giugno.