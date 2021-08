Rainbow Six Extraction: la video panoramica di Ubisoft su Operatori, mappe e gameplay

Con la Gamescom 2021 ormai alle porte, i ragazzi di Ubisoft Montreal approfittano della relativa quiete mediatica che precede l'evento di Colonia per confezionare una video panoramica sui contenuti di Rainbow Six Extraction, il nuovo FPS post-apocalittico votato alla cooperativa degli autori di Rainbow Six Siege.

Il trailer proposto da Ubisoft ci permette così di dare una veloce occhiata all'esperienza di gameplay e alle attività da svolgere una volta indossati i panni dei 18 Operatori Elite di Rainbow Six Extraction. La sussidiaria canadese di Ubi ricorda la presenza, sin dal lancio, di ben 12 Mappe "dinamiche" e dalla struttura costantemente in evoluzione per aderire agli eventi a cui assisteremo nella battaglia contro gli abomini mutanti.

La natura mutevole degi scenari che faranno da sfondo alla guerriglia aliena di Rainbow Six Extraction sarà alla base del sistema di progressione delle attività e degli equipaggiamenti, come specificano gli stessi ragazzi di Ubisoft Montreal citando le 13 Missioni disponibili sin dal day one e, con esse, le molteplici opportunità offerte nel perfezionare le proprie abilità con i 25 Gadget e le 69 Armi presenti nel gioco.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dell'ultima video panoramica sul gameplay e sui contenuti di Rainbow Six Extraction, ma prima vi ricordiamo che lo sparatutto votato al mutliplayer cooperativo degli autori di R6S sarà disponibile da gennaio 2022 su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.