Rainbow Six Extraction: Zofia e la torretta arrivano gratis con l'evento Spillover

Nel corso della serata è accaduto qualcosa di inaspettato per tutti i giocatori di Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, i quali hanno avviato il gioco per poi ritrovarsi un operatore aggiuntivo e altre piccole novità.

Chiunque avvii il gioco adesso, infatti, può iniziare ad utilizzare Zofia, nuovo personaggio gratuito per tutti i possessori dello sparatutto cooperativo. Proprio come in Siege, la soldatessa è dotata di un lanciatore che può colpire i nemici sia con granate stordenti che con esplosivi ad impatto. Navigando tra i menu, pare sia in dirittura d'arrivo anche una nuova sfida grazie alla quale si potrà sbloccare una Tecnologia REACT chiamata Torretta Automatica, sebbene al momento non vi sia alcun modo per poterla ottenere. Sembra però che ulteriori informazioni siano in arrivo domani, venerdì 18 febbraio 2022, alle ore 18:00 del fuso orario italiano, quando Ubisoft svelerà tutti i dettagli sull'evento Crisi Spillover in una diretta Twitch. Per il momento dobbiamo accontentarci dell'operatrice e del breve teaser che preannuncia la pubblicazione di altre novità.

In attesa di sapere tutto sull'evento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un approfondimento sull'endgame di Rainbow Six Extraction.