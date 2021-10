Rainbow Six Extractions: data di uscita svelata da un leak...di Ubisoft

Tornato recentemente a mostrarsi nel trailer di Rainbow Six: Extractions presentato in occasione del PlayStation Showcase di settembre, lo shooter è ora protagonista di una notizia diffusasi per una bizzarra circostanza.

Originariamente atteso per il 2021, lo sparatutto cooperativo di Ubisoft è stato infine posticipato al gennaio del prossimo anno. Ora, a pochi mesi di distanza dal rinvio di Rainbow Six: Extractions, sembra che il colosso francese abbia già in mente una data precisa, che tuttavia è trapelata in un modo alquanto insolito.

Consultando il sito ufficiale della software house francese, è infatti possibile visionare la data di uscita aggiornata all'interno di un post pubblicato originariamente nel giugno di quest'anno. Il messaggio disponibile sul blog Ubisoft, in particolare, ora afferma che Rainbow Six: Extractions approderà sul mercato videoludico il prossimo giovedì 20 gennaio 2022. Per quanto al momento manchi un annuncio tradizionale della data di uscita, appare alquanto probabile che il Day One scelto da Ubisoft sia proprio la giornata appena citata.



In attesa di una formale conferma definitiva da parte di Ubisoft, ricordiamo che lo shooter in prima persona troverà spazio su hardware di precedente e nuova generazione, con debutto in programma su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia.