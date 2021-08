Rainbow Six Extractions e microtransazioni: lo store in-game protagonista di un leak

Complici anche i molteplici rinvii, è ancora lontano il momento del debutto del nuovo shooter Ubisoft, con l'ultimo posticipo di Rainbow Six: Extraction che ne ha collocato la finestra di uscita al gennaio del prossimo anno.

Nel frattempo, tuttavia, non sono mancati dettagli ufficiali sulla produzione, con una recente ondata di nuove informazioni condivise dal team di sviluppo. Accanto alla campagna comunicativa condotta da Ubisoft, tuttavia, stanno trovando spazio in rete anche molte indiscrezioni e anticipazioni, con Rainbow Six: Extraction colpito da frequenti leak.

A questi ultimi si aggiunge ora il video disponibile direttamente in apertura a questa news, che pare svelare la struttura dello store in-game dello shooter cooperativo. Stando al materiale trapelato, le microtransazioni del gioco non dovrebbero differire eccessivamente da quanto già visto in Rainbow Six: Siege, con la possibilità di acquistare con valuta reale bundle, charm, skin per le armi e altro ancora. La valuta, in questo caso, viene battezzata Tech Credit, disponibile in bundle che spaziano dai 9,99 ai 49,99 dollari. È tuttavia importante ricordare come tali dettagli non siano al momento ufficiali: non è da escludere che nel periodo che ci separa dal gennaio 2022 Ubisoft possa apportare modifiche all'economia in-game del titolo.



In attesa di informazioni dirette da parte della software house francese, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate tutti i dettagli sullo sparatutto PvE in una ricca anteprima di Rainbow Six: Extraction.