Rainbow Six Invitational 2022, si parte l'8 febbraio: programma e team in gara

È ormai ufficialmente tempo di prepararsi all'avvio dell'edizione 2022 del Tom Clancy's Rainbow Six Invitational, pronta ad aprire i battenti tra pochissimi giorni.

La manifestazione eSport prenderà infatti il via nella giornata di martedì 8 febbraio 2022, che inaugurerà un fitto calendario di appuntamenti all'insegna dello shooter tattico di casa Ubisoft. Il Six Invitational 2022 vedrà infatti confrontarsi venti delle migliori squadre del mondo, determinate a conquistarsi il titolo di campioni del mondo. Come già annunciato dall'organizzazione, a causa delle restrizioni imposte dalla crisi sanitaria internazionale, il torneo non avrà luogo in Canada, come originariamente previsto, ma in Svezia, presso la capitale Stoccolma.



Il Rainbow Six Invitational 2022 si protrarrà per diversi giorni, con il gran finale in programma per domenica 20 febbraio. In questo arco di tempo, oltre che ovviamente alle competizioni, la community dello shooter Ubisoft potrà assistere ad appuntamenti comunicativi speciali. Tra questi ultimi spicca il panel di presentazione della prossima stagione di Rainbow Six Siege, in programma per sabato 19 febbraio, e il reveal della Roadmap dell'anno, che avrà luogo tra 7 e 20 febbraio.

Per quanto riguarda il programma della competizione, ricordiamo che quest'ultima inizierà con la fase a gironi. Le venti squadre qualificate saranno divise in 4 gruppi di 5 squadre, con le prime 4 squadre di ogni gruppo che passeranno ai playoff. Di seguito il calendario dettagliato dei match del Rainbow Six Invitational 2022:

8 – 12 febbraio: Fase a gironi ;

; 14-16 febbraio e 18-19 febbraio: Playoff , con un giorno di riposo il 17 febbraio;

, con un giorno di riposo il 17 febbraio; 20 febbraio: la Finalissima;

Durante il Six Invitational 2022, si affronteranno ben venti squadre, del quale trovate di seguito l'elenco completo:

Team oNe Esports (Latino America);

Team BDS (Europa);

Team Liquid (Latino America);

Ninjas in Pyjamas (Latino America);

Soniqs (Nord America);

Oxygen Esports (Nord America);

FaZe Clan (Latino America);

Elevate (Asia-Pacific);

Natus Vincere (Europa);

Spacestation Gaming (Nord America);

Team Empire (Europa);

DarkZero Esports (Nord America);

DWG KIA (Asia-Pacific);

FURIA Esports (Latino America);

SANDBOX GAMING (Asia-Pacific);

Rogue (Europa);

Cyclops athlete Gaming (qualificazione Asia-Pacific);

MNM Gaming (qualificazione europea);

TSM FTX (qualificazione Nord America);

MIBR (Latin American Qualifier);

Oltre alla competizione, il Six Invitational includerà anche uno Showmatch di beneficenza, al quale prenderanno parte dieci dei migliori content creator della community di Rainbow Six Siege, che si sfideranno per un montepremi di 50.000 dollari da donare interamente a SpecialEffect. La partita è stata preregistrata e sarà trasmessa in diretta streaming il 18 febbraio alle ore 16:30 del fuso orario italiano.

In attesa dell'avvio ufficiale della competizione, ricordiamo che ha fatto ritorno nello shooter l'evento in-game Road to Six Invitational, che accompagnerà i giocatori verso la manifestazione eSport.