Rainbow Six Mobile: da Caveira ad Ash, tutti gli operatori in arrivo al day one

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, nel corso del pomeriggio è stato annunciato ufficialmente il nuovo Tom Clancy's Rainbow Six Mobile, free to play che propone un'esperienza molto simile a Rainbow Six Siege su dispositivi portatili. Ad accompagnare il reveal troviamo anche l'elenco degli operatori in arrivo al lancio.

Il portale ufficiale dello sparatutto tattico con visuale in prima persona propone infatti una serie di informazioni relative ai contenuti che saranno disponibili all'arrivo del gioco su smartphone e tablet.

Ecco di seguito l'elenco degli operatori disponibili al day one di Tom Clancy's Rainbow Six Mobile:

Assalitori

Ash

Sledge

Twitch

Thermite

Hibana

Difensori

Caveira

Bandit

Smoke

Valkyrie

Mute

Come potete notare, il numero di personaggi disponibili è ridotto rispetto a quelli visti in Siege, sebbene il team di sviluppo abbia già confermato che il roster andrà espandendosi nel tempo tramite update gratuiti. Non lasciatevi inoltre spaventare dall'aspetto degli operatori, poiché il loro look è stato rivisitato e molti di loro non indossano più una maschera che ne compre il volto. Per quello che riguarda le mappe, invece, saranno disponibili sin da subito solo Confine e Banca.

Prima di lasciarvi alla nostra anteprima di Tom Clancy's Rainbow Six Mobile, vi ricordiamo che sul sito ufficiale è anche possibile registrarsi per avere la possibilità di partecipare ad una delle sessioni di prova del gioco su iOS e Android.