Rainbow Six Mobile: come pre registrarsi per giocare prima dell'uscita

Ubisoft ha annunciato Rainbow Six Mobile per smartphone e tablet in arrivo nel corso dei prossimi mesi, al momento non c'è una data di uscita precisa ma è possibile pre-registrarsi su iOS e Android per giocare prima dell'uscita.

Ubisoft invita a "Registrarsi per ricevere gli ultimi aggiornamenti e avere la possibilità di giocare prima dell'uscita" e il procedimento è davvero semplice. Vi basterà andare sul sito di Rainbow Six Mobile e cliccare sul pulsante azzurro REGISTRATI, a questo punto scegliete la piattaforma di riferimento tra iOS (iPhone, iPad) e Android. Cliccate sul pulsante REGISTRATI, dalla nuova finestra dovrete fare login con il vostro account Ubisoft e il gioco è fatto, da questo momento sarete pre-registrati e verrete sempre aggiornati su ogni novità, tra cui presumibilmente l'accesso anticipato a Rainbow Six Mobile.

Tra gli operatori di Rainbow Six Mobile confermati al lancio troviamo Ash, Sledge, Twitch, Thermite, Hibana, Caveira, Bandit, Smoke, Valkyrie e Mute. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Rainbow Six Mobile, il gioco Ubisoft è ancora privo di una data di uscita precisa, il lancio sembra essere fissato nel corso del 2022 con distribuzione free to play, l'app sarà quindi scaricabile gratis da App Store e Google Play con supporto per gli acquisti in-app.