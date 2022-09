Rainbow Six Mobile: come registrarsi alla Closed Beta del gioco gratis

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, Tom Clancy's Rainbow Six Mobile è tornato a mostrarsi all'Ubisoft Forward con un nuovo trailer, il quale preannuncia l'uscita della Closed Beta e ne svela i contenuti. Se volete prendere parte ai test, ecco tutto quello che c'è da sapere sulla registrazione.

Il primo passo per registrarsi alla Closed Beta di Tom Clancy's Rainbow Six Mobile è quello di visitare il sito ufficiale di Ubisoft ed effettuare l'accesso con il vostro account Ubiconnect, quello che utilizzate solitamente per giocare i titoli della software house francese su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch o Google Stadia. Una volta eseguito il login sul portale, non dovete fare altro che visitare la pagina ufficiale per mostrare il vostro interesse alla Closed Beta di Tom Clancy's Rainbow Six Mobile: una volta raggiunta la pagina, dovete selezionare con un click la vostra piattaforma preferita, ovvero Google Play Store per chi possiede un dispositivo Android e App Store per chi possiede un dispositivo iOS (iPhone o iPad). Confermate la vostra scelta per ricevere un messaggio che notifica l'avvenuta registrazione alla versione di prova del free to play di prossima uscita.

Nel caso in cui doveste essere selezionati nel corso delle prossime settimane, riceverete un messaggio sull'email associata all'account Ubisoft con tutte le informazioni utili al download della Closed Beta sulla piattaforma per la quale avete espresso il vostro interesse. Come va sempre specificato in questi casi, infatti, la registrazione sul sito ufficiale di Ubisoft non implica la partecipazione alla Closed Beta: questo significa che gli sviluppatori decideranno quali degli account che si sono proposti per giocare R6 Mobile durante i test verranno selezionati. Bisognerà quindi avere anche un pizzico di fortuna per poter provare il gioco in anticipo.

