Rainbow Six Mobile: alla scoperta dello sparatutto gratis di Ubisoft per iOS e Android

A conferma dei tanti rumor circolati in questi mesi, Ubisoft annuncia ufficialmente Rainbow Six Mobile, uno sparatutto che promette di portare su sistemi iOS e Android tutta l'esperienza competitiva e l'adrenalina delle sfide multiplayer di Rainbow Six Siege.

Nel presentare il nuovo FPS, il colosso videoludico francese confeziona un video gameplay che rimarca i punti di contatto tra questo progetto mobile e le battaglie online di R6 Siege, ivi compreso il sistema di progressione delle attività multiplayer e l'aspetto dell'interfaccia.

Per i frequentatori abituali dei server di Rainbow Six Siege, l'accesso alle lobby della nuova trasposizione mobile dello sparatutto di Ubisoft provocherà non pochi déjà-vu considerando le forti analogie con le mappe e gli Operatori previsti al lancio dell'app free to play. Anche le modalità saranno praticamente identiche, ma con un approccio pensato per partite più intense e sessioni di gioco più brevi. Non mancheranno poi delle opzioni inedite per customizzare l'HUD e i controlli, due aspetti che dovrebbero rendere ancora più immersiva l'esperienza di gioco a prescindere dalle dimensioni del touchscreen del proprio dispositivo.

In attesa di conoscere la data di lancio di questo nuovo FPS gratuito per sistemi iOS e Android, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Rainbow Six Mobile a firma di Giovanni Panzano.