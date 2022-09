Rainbow Six Mobile: un nuovo sguardo agli Operatori nel video dell'evento Ubisoft

Nella cornice dell'Ubisoft Forward è stato possibile ammirare delle scene di gameplay inedite tratte da Rainbow Six Mobile, la versione per smartphone dell'iconico sparatutto online.

Il colosso videoludico transalpino coglie così l'opportunità offertagli dalla vetrina mediatica dell'Ubisoft Forward per farci ammirare degli spezzoni ingame tratti da R6M, un titolo che promette di portare su sistemi iOS e Android tutta l'adrenalina e l'esperienza competitiva delle sfide multiplayer di Rainbow Six Siege.

In questa sua nuova trasposizione, R6 proporrà un sistema di progressione univoco, un'ampia rosa di Operatori e tantissime personalizzazioni da sbloccare completando le attività offerte dalle lobby multiplayer. Nel titolo ci saranno anche diverse opzioni per customizzare l'interfaccia, l'HUD e i controlli, un aspetto che dovrebbe rendere ancora più immersiva e personale l'esperienza di gioco offerta agli utenti a prescindere dalle dimensioni del touchscreen del proprio dispositivo.

Il focus dell'Ubisoft Forward su Rainbow Six Mobile fissa inoltre per il 12 settembre la partenza della Closed Beta in una rosa di Paesi che, però, non comprenderà l'Italia. In attesa di ricevere ulteriori dettagli da Ubisoft, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo video e del nostro speciale su Rainbow Six Mobile a firma di Giovanni Panzano.