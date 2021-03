Rainbow Six Parasite: beta tecnica in arrivo? Segnalati i primi inviti ufficiali

A quanto l'inizio della fase di beta di Rainbow Six Parasite (inizialmente conosciuto come Quarantine) potrebbe essere dietro l'angolo. Alcuni giocatori hanno infatti ricevuto l'invito ad un test tecnico "classificato".

Già nei giorni scorsi alcuni utenti avevano scovato all'interno del Microsoft Store la scheda che rimandava al Technical Test di Rainbow Six [Codenamed] Parasite e confermava la modalità per giocatore singolo e del multigiocatore cooperativo online per 2-3 giocatori. Ora sembra invece che alcuni giocatori iscritti alla beta di Rainbow Six Parasite abbiano ricevuto un invito ufficiale via mail alla prima fase di test tecnici. Le missive digitali recitano infatti "Sei stato selezionato per partecipare al test tecnico dell'imminente esperienza cooperativa tattiva di Tom Clancy per tre giocatori" e invitano i giocatori a selezionare la propria piattaforma di riferimento tra PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il processo di registrazione culmina con una firma dell'accordo di non divulgazione.

In attesa di saperne di più e di conoscere il titolo ufficiale della nuovo FPS tattico targato Tom Clancy, vi ricordiamo che un leak pubblicato qualche settimana fa ha mostrato le prime immagini di Rainbow Six Parasite.