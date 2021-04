Rainbow Six Parasite: Ela, Vigil e Finka in un nuovo video gameplay rubato

Sembra proprio che i leak a tema Tom Clancy's Rainbow Six Parasite siano destinati a non finire e, a pochi giorni dalla pubblicazione di filmati ed informazioni da parte di alcuni giocatori che hanno avuto accesso ad una fase di test chiusa, ecco che spunta un altro video gameplay.

Il filmato in questione ha una durata di circa 5 minuti, durante i quali possiamo vedere una missione che coinvolge tre operatori che qualsiasi giocatore di Tom Clancy's Rainbow Six Siege conosce molto bene, ovvero Ela (utilizzata dall'utente che ha catturato il video), Finka e Vigil. Come potete vedere nel filmato, i tre personaggi devono inizialmente proteggere delle cariche esplosive da un'orda di mostruose creature ma falliscono nell'obiettivo, dopodiché non gli resta altro da fare che convergere verso il punto d'estrazione scortando uno dei compagni atterrati, meccanica di cui vi abbiamo parlato in un corposo leak di Rainbow Six Quarantine di qualche settimana fa. Nei primi secondi del video leak possiamo anche notare la presenza di Alibi e osservare la struttura dell'inventario, il quale in maniera molto simile a Siege consente di portare un'arma principale, un'arma secondarie e una serie di gadget come gli esplosivi, i droni o le corazze.

Vi ricordiamo che Rainbow Six Parasite non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma visto l'arrivo di questo test è probabile che Ubisoft possa a breve tornare a mostrare il titolo svelandone anche il nome definitivo.