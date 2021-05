Rainbow Six Parasite sarà free-to-play e totalmente multiplayer: il nuovo rumor

Oltre ad aver affermato che lo sviluppo di Skull & Bones è nuovamente ripartito da zero e che il titolo si ispira ora a Sea of Thieves di Rare, la fonte vicina a GameLuster si è lasciata scappare qualche dettaglio anche su Rainbow Six Parasite, un altro tra i titoli più attesi in via di sviluppo presso gli studi di Ubisoft.

Secondo quanto dichiara il leaker, Parasite (precedentemente noto come Quarantine) è, a differenza del sopracitato Skull & Bones, in uno stato di sviluppo abbastanza avanzato, e ci sono buone possibilità che il titolo venga pubblicato entro quest'anno da Ubisoft. La fonte ci parla poi dei contenuti dello sparatutto, dandoci anche delle sue parziali impressioni sulla qualità del prodotto:

"La nostra fonte ha messo le mani su una build di Parasite l'anno scorso e ha avuto una reazione piuttosto negativa nei suoi confronti, poiché il gioco sembra aver preso una piega completamente Sci-Fi ed aver perso del tutto l'aspetto militare. Hanno realizzato una mappa di medie dimensioni con orde alieni che sembrano tutti più o meno uguali. Alcuni hanno abilità diverse, ma non abbastanza da distinguersi o fornire molta varietà. La sostanza appiccicosa nera appare sul pavimento per rallentare i giocatori che si avventurano per la mappa per sparare alle uova fino a quando non arriva uno sciame. Lo sterminio dello sciame equivale alla fine", sono le parole del leaker che poi chiude aggiungendo: "Rainbow Six Parasite sarà free-to-play e non presenterà una modalità campagna separata; in realtà, la campagna e il multiplayer combaciano".

Sembra dunque che Ubisoft stia pensando di lanciare sul mercato un'esperienza multiplayer online cooperativa a cui tutti potranno accedere grazie alla distribuzione free-to-play dello shooter. Staremo a vedere se la compagnia francofona avrà qualcosa da annunciare nel corso dell'Ubisoft Forward che si terrà all'E3 2021.