Rainbow Six Parasite / Quarantine giocato in diretta Twitch: ban per il Canale

In seguito ad un primo avvistamento di una beta tecnica per Rainbow Six Parasite su Xbox One e Series X|S, giunge una ulteriore conferma dell'effettivo svolgersi del test.

A diffondere inedite informazioni è stato un incidente alquanto peculiare. Dalle frequenze del proprio Canale Twitch, un giocatore attivo in rete come "Team.Om3ga" ha infatti apparentemente infranto un NDA (acronimo per "Accordo di Non Divulgazione") siglato con Ubisoft, trasmettendo per oltre un'ora sequenze di gioco tratte proprio dal rumoreggiato Test Tecnico di Rainbow Six Quarantine/Parasite.



Lo streaming è stato trasmesso su Twitch e su Facebook, come segnalato dalla sempre attentissima community di Resetera. Come facilmente prevedibile, l'azione ha causato un intervento da parte del team di Ubisoft. Di conseguenza, il Canale Twitch dell'utente è stato colpito in diretta da un ban, apparentemente tra lo stupore assoluto del giocatore e content creator, che su Facebook ha continuato a ribadire di essere stato autorizzato a rendere pubblico il contenuto inedito tramite i propri canali social.



In occasione dello svolgimento del Beta Test, ulteriori informazioni sembrano essersi fatte strada in rete. Tra queste ultime, anche i requisiti PC richiesti da Rainbow Six Quarantine / Parasite. Da Ubisoft nel frattempo, non sono giunte comunicazioni in merito ad un nuovo reveal del gioco.