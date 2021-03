Rainbow Six Parasite: i requisiti di sistema PC più alti rispetto a Siege

Pubblicamente, Ubisoft continua a mantenere il più stretto riserbo in merito a Rainbow Six Parasite, titolo provvisorio di quello che ci era stato presentato come Rainbow Six Quarantine. Dietro le quinte qualcosa si sta indubbiamente muovendo, poiché alcuni giocatori selezionati hanno già ricevuto gli inviti per partecipare al Technical Test.

I partecipanti non possono condividere filmati di gameplay e dettagli sul gioco, ma qualcosa è riuscito ugualmente a trapelare. Stiamo parlando dei requisiti di sistema minimi e consigliati per PC:

Requisiti minimi (30fps a 1080p, preset Basso)

CPU: AMD Ryzen3 1200 o Intel 15-4460

GPU: Radeon R9 290X 4GB o Nvidia GTX 960 4GB

RAM: 8GB

OS: Windows 10

Storage: 60GB

Requisiti consigliati (60fps a 1080p, preset Alto):

CPU: AMD Ryzen5 1500X o Intel i7-4790K

GPU: Radeon RX580 o Nvidia 1660Ti

RAM: 16GB

OS: Windows 10

Storage: 60GB

Se giocate a Rainbow Six Siege su PC, allora avrete sicuramente notato che i requisiti di Parasite sono più alti, pur rimanendo accessibili e alla portata di molti PC gamer. L'aumento dell'asticella non stupisce più di tanto, dal momento che sono passati sei anni dal lancio di Siege e nel frattempo la tecnologia ha fatto passi da gigante. Bisogna inoltre considerare che i requisiti di sistema di Rainbow Six Parasite potrebbero subire delle modifiche da qui alla data di lancio, che al momento risulta essere ancora ignota.