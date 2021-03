Rainbow Six Parasite: il Technical Test appare su Xbox Series X|S e One

Aleggia ancora un folta coltre di mistero intorno a Rainbow Six Parasite, nuovo sparatutto cooperativo in prima persona di Ubisoft, così chiamato in via provvisoria dopo il definitivo abbandono del sottotitolo Quarantine

Il titolo era inizialmente atteso nel 2020, ma sul finire del 2019 venne posticipato assieme a giochi come Watch Dogs Legion e Immortals Fenyx Rising (all'epoca conosciuto ancora come Gods & Mosters) a seguito del disastro commerciale di Ghost REcon Breakpoint e dei risultati al di sotto delle attese di The Division 2. L'anno scorso ha subito un ulteriore rinvio (destino condiviso stavolta con Far Cry 6), che lo ha collocato in una non meglio precisata data dell'anno fiscale 2021/2022. Nel frattempo, il progetto ha definitivamente abbandonato il sottotitolo Quarantine (potete facilmente immaginare il motivo), assumendo la denominazione provvisoria Parasite.

In tutto ciò, Rainbow Six Parasite non si è mai mostrato ufficialmente, e tutto ciò (ben poco) che sappiamo sul gameplay lo dobbiamo ad un'immagine e un video leakati lo scorso mese, che mostravano tre Operatori di Siege - Vigil, Tachanka e Lion - vedersela con una melma verosimilmente di natura aliena.

Oggi siamo felici di constatare che qualcosa si sta finalmente muovendo. Un giocatore ha scovato sul Microsoft Store la scheda del Technical Test di Rainbow Six [Codenamed] Parasite, quindi è altamente probabile che Ubisoft stia conducendo dei test su invito. La scheda, inoltre, conferma la presenza di una modalità per giocatore singolo e del multigiocatore cooperativo online per 2-3 giocatori, il PEGI 12 e la natura cross-generazionale del progetto, dal momento che vengono indicate sia Xbox One, sia Xbox Series X|S. Non vediamo l'ora di saperne di più.