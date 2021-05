Rainbow Six Parasite: Ubisoft si sta preparando al reveal?

Nonostante negli ultimi mesi siano apparse in rete tantissime informazioni rubate su Rainbow Six Parasite, lo sparatutto cooperativo targato Ubisoft non è più stato mostrato dall'annuncio. Sembra però che le cose stiano per cambiare.

Proprio nel corso dell'ultimo fine settimana, infatti, l'azienda francese ha pubblicato sui social un particolare messaggio che invita i giocatori a restare sintonizzati domani, martedì 4 maggio 2021, per scoprire delle 'novità'.

Ecco il messaggio apparso sul profilo Twitter ufficiale di Tom Clancy's Rainbow Six Siege:

"Abbiamo setacciato la terra alla ricerca della salvezza."

Il messaggio contiene l'hashtag rainbowsixsiege e non è chiaro quindi quali siano le intenzioni di Ubisoft, sebbene il segnale di pericolo presente nel post sia molto probabilmente legato a Parasite. Non è da escludere che gli sviluppatori possano svelare nuovi dettagli sul gioco con un evento di Rainbow Six Siege o proporre una nuova stagione dello sparatutto competitivo fortemente legata a Rainbow Six Parasite.

In attesa di scoprire cosa accadrà domani, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un video gameplay rubato di Rainbow Six Parasite con protagonisti gli operatori Ela, Finka e Vigil.