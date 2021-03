Rainbow Six Parasite: dai video rubati emergono tante novità sul gameplay

Come vi abbiamo detto qualche giorno fa, sembrerebbe che il Technical Test di Tom Clancy's Rainbow Six Parasite sia iniziato per una ristretta cerchia di giocatori e, per nostra fortuna, qualcuno ha deciso di fare il furbetto e, contro le regole imposte dall'NDA di Ubisoft, ha pubblicato sui social un bel po' di materiale video.

Grazie a questi filmati è stato possibile approfondire finalmente la nostra conoscenza delle meccaniche di gameplay di questo sparatutto cooperativo. Iniziamo dalle basi, dal momento che il gioco propone una schermata di selezione degli Operatori molto simile a quella di Rainbow Six Siege e tra i personaggi presenti nel test troviamo Alibi, Lion, Vigil, Ela, Finka e Tachanka. Una volta selezionato l'Operatore, si passa ad una seconda schermata che consente di personalizzare l'equipaggiamento e i gadget, tra i quali troviamo un drone da ricognizione e degli esplosivi.

Durante il tutorial ai giocatori vengono introdotti gli Archæan, dei parassiti molto pericolosi che, una volta individuata una minaccia, possono attirare l'attenzione dei compagni e, nei casi peggiori, attivare un nido che inizierà a "produrre" mostruose creature fino alla sua distruzione. Per questa ragione è consigliabile avere un approccio furtivo ed è quindi possibile affrontare le varie situazioni in più modi. Per quello che riguarda invece la struttura del gioco, pare che questa sia ispirata alla modalità PvE vista in R6 Siege qualche anno fa, con aree più piccole all'interno delle quali i giocatori devono interagire con oggetti o recuperare documenti per poi passare all'area successiva.

Pare inoltre sia stata introdotta una peculiare meccanica di gameplay legata agli operatori caduti in battaglia, i quali non possono più essere utilizzati a meno che non vengano salvati durante la missione o un'attività successiva. Per trarre in salvo gli Operatori bisogna raggiungere l'albero Archæan e colpirne le radici che tengono intrappolato il personaggio, così da recuperarlo e accompagnarlo fino al punto d'estrazione.