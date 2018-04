Rainbow Six Pro League: FNATIC acquisisce la squadra australiana Mindfreak

Ubisoft annuncia che le otto migliori squadre della regione Asia-Pacifico della Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League si affronteranno a Sydney, in Australia, dal 14 al 15 aprile, come parte della Stagione 7 della Pro League.

Oltre a competere per il titolo di migliore squadra Asia-Pacifico di questa stagione, le due finaliste si qualificheranno direttamente per la finale mondiale della Stagione 7, che si terrà dal 19 al 20 maggio ad Atlantic City, negli Stati Uniti. La finale mondiale della Stagione 7 riunirà le otto migliori squadre al mondo, che si sfideranno per un montepremi complessivo di 275.000$.

Tra le squadre che parteciperanno alla finale di Sydney della regione Asia-Pacifico, c’è un nuovo e prestigioso nome, che fa la sua prima apparizione sulla scena eSports di Tom Clancy’s Rainbow Six. FNATIC ha infatti acquisito il gruppo che in precedenza gareggiava con il nome di Mindfreak, composto da cinque giocatori australiani, e ora rappresenterà l’Australia nella finale della regione Asia-Pacifico, insieme all’altra compagine australiana, ViewSonic.DarkSided.

“Siamo felici di dare il benvenuto a un’organizzazione tanto rinomata come FNATIC nella Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League e nella nostra scena eSports mondiale, specialmente qui nella regione Asia-Pacifico”, ha dichiarato François-Xavier Dénièle, responsabile eSports di Ubisoft EMEA. “Questa mossa dimostra la rapidità con cui si sta sviluppando tale regione, oltre agli ottimi risultati ottenuti al Six Invitational 2018 di febbraio. Dimostra anche che la Pro League si sta evolvendo verso un modello sempre più solido e globale.”

“È una fantastica opportunità per creare un’altra squadra nella regione Asia-Pacifico”, ha dichiarato Patrik Sättermon, CGO di FNATIC. “Siamo davvero felici di raddoppiare i nostri sforzi nella regione accanto ad altre operazioni. Inutile dire che questa squadra ha rappresentato una delle migliori compagini mostrando una grande dedizione al gioco e arrivando tra le migliori otto nel Six Invitational 2018. Pensiamo che questo possa essere l’inizio di una nuova squadra dominante nello scenario eSports. Si tratta di una grande sfida per continuare la crescita del panorama eSports australiano e anche di FNATIC, una delle più grandi organizzazioni eSports al mondo.”

Non perdetevi la diretta dalle 19:00 di sabato 14 aprile su YouTube Rainbow Six Italia per assistere alla finale Asia-Pacifico, che vedrà il debutto di FNATIC nella Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League contro i Sengoku Gaming Extasy dal Giappone.

Dopo essere iniziata a marzo 2018, la Stagione 7 è servita come trampolino per il terzo anno della Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League. Si tratta di una stagione di transizione, l’ultima che seguirà il precedente formato di tre mesi e che aprirà la strada al nuovo formato della Pro League, annunciato a gennaio. Ora ogni anno sarà composto da due lunghe stagioni della Pro Season di sei mesi ciascuna. Un formato che inizierà con la Stagione 8 a giugno 2018.