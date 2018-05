Rainbow Six Pro League: per la prima volta una ragazza giocherà nella Pro League

Lo scorso weekend i Beastcoast sono riusciti a guadagnarsi l'accesso alla Rainbow Six Siege Pro League nel bracket nordamericano. La notizia, così, potrebbe non dirvi nulla.

Sembrerebbe il classico team che, per meriti propri o demeriti altrui riesce a fare il salto di qualità andando a giocare coi grandi. I Beastcoast, però, hanno quel qualcosa in più: il capitano della squadra è una ragazza.

Lauren "Goddess" Williams ha condotto i propri compagni nella vittoria contro i CLG nel relegation match che ha determinato la qualificazione dei Beastcoast alla Rainbow Six Siege Pro League.

Alla fine della serie, la superiore capacità di coordinamento della squadra e le grandiose performance nella mappa finale di un paio di suoi giocatori chiave hanno regalato il match ai Beastcoast. Con questa qualifica, Goddess (che ha anche un proprio canale Twitch) è diventata la prima donna ad accedere alla Pro Legue.

Tutti hanno sin da subito mostrato il loro sostegno a Goddess e ai suoi compagni. Il suo account Twitter è pieno di congratulazioni da parte di molti professionisti di Siege.

La ragazza, dunque, si appresta a seguire le orme di Kim "Geguri" Se-yeon, che è stata la prima giocatrice ad entrare nella Overwatch League all'inizio di quest'anno. I suoi compagni di squadra, Brandon "Schlongii" Escamilla ed EvlWaffle si sono distinti come i migliori del team Beastcoast con una percentuale KDA, rispettivamente, di 1,29 e 1,22.

Goddess ha prediletto principalmente gli operatori orientati a pick triti come Thermite e Bandit, ottenendo ben 13 uccisioni, un plant e uno dei più alti livelli di precisione nell'headshot dell'intera serie: il 50%.

I relegation match per la fine della settima stagione hanno visto qualificarsi una quantità senza precedenti di squadre provenienti dai Challenger. Cinque nuove squadre, in tutto il mondo si sono guadagnate l'accesso alla Pro League per la stagione Otto. Di tutti i relegation match disputati, solo una squadra del LATAM è riuscita a tenere il proprio posto nella Pro League, gli YeaH! Gaming.

La stagione 8 della Pro League non inizierà prima dell'estate mentre tra qualche giorno, ad Atlantic City, andrà in scena lo spettacolo della fase finale della settima stagione.