Rainbow Six Pro League: Ubisoft annuncia il Pilot Progam per la distribuzione dei profitti

Ubisoft annuncia il “Pilot Program”, un’iniziativa di distribuzione dei profitti che contribuirà a rendere ancora più interessante la Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League per squadre, giocatori e talenti.

Il programma consentirà, tra squadre selezionate della Pro League, una distribuzione dei profitti derivanti da determinati articoli di gioco, oltre al montepremi del Six Invitational 2019. Questo garantirà a organizzazioni e giocatori professionisti alcuni ricavi aggiuntivi direttamente dal gioco, per contribuire a creare un ambiente ancora più stabile. Il Pilot Program sarà lanciato all’inizio della Stagione 8 della Pro League, l’11 giugno 2018, e riguarderà le Stagioni 8 e 9, fino a maggio 2019. Si tratterà di un periodo di prova, prima di raggiungere un formato finale di distribuzione dei profitti il prossimo anno.

Al Pilot Progam aderiranno 11 squadre da tutte le 4 regioni della Pro League (Europa, America del Nord, America Latina e Asia-Pacifica). Ecco l’elenco completo delle squadre partecipanti:

PENTA Sports (EU)

(EU) Vitality (EU)

(EU) Evil Geniuses (NA)

(NA) Rogue (NA)

(NA) SK Gaming (NA)

(NA) Mousesports (NA)

(NA) FaZe Clan (LATAM)

(LATAM) Team Liquid (LATAM)

(LATAM) Immortals (ex BRK esports – LATAM)

(ex BRK esports – LATAM) FNATIC (ANZ)

(ANZ) Ninjas in Pyjamas (Da annunciare)

L’elenco include due nuove squadre che si sono unite alla Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League a partire proprio dalla Stagione 8: Immortals, che ha acquisito BRK e-sports (Brasile) e Ninjas in Pyjamas, che ha acquisito un gruppo ancora da annunciare.

“Per noi, il Pilot Program è un modo per ricompensare le squadre che stanno contribuendo a far crescere la Pro League”, ha dichiarato François-Xavier Dénièle, Esports Director, Ubisoft EMEA. “Per i fan, crediamo sia uno dei modi più diretti di mostrare il loro supporto a determinate squadre e giocatori. Con questo programma, stiamo espandendo l’iniziativa Team Charm che abbiamo portato avanti con alcune squadre durante le stagioni della Pro League dell’anno scorso”.

Il Pilot Program fa parte di un’evoluzione più globale della Tom Clancy’s Rainbow Six Pro League verso un’ulteriore professionalizzazione. Con il nuovo formato, ora ogni anno include due stagioni della Pro League di sei mesi ciascuna, e più eventi LAN, come il Six Major Paris, che si terrà dal 13 al 19 agosto. Ulteriori dettagli sul formato della Pro League nelle annate 2018-2020 sono disponibili qui.