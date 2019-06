Rainbow Six Quarantine: aperte le iscrizioni alla fase Beta su PC e console

Presentato con un cinematic trailer durante la conferenza Ubisoft all'E3 2019, Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine è il nuovo capitolo della celebre serie sparatutto in prima persona.

Per quanto la compagnia transalpina non abbia ancora mostrato pubblicamente il gameplay di questo nuovo shooter cooperativo, i giocatori avranno presto la possibilità di provare con mano il titolo. Come segnalato sul sito ufficiale di Ubisoft, infatti, sono state ufficialmente aperte le iscrizioni alla fase Beta di Rainbow Six Quarantine, che si terrà su tutte le piattaforme di riferimento: PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sfortunatamente non ci vengono condivisi molti dettagli al riguardo, e rimane al momento sconosciuta sia la data di lancio, sia la mole di contenuti a cui potremo accedere in anteprima grazie alla versione di prova.

Rainbow Six Quaratine è uno sparatutto tattico cooperativo per tre giocatori, ambientato in un futuro distopico in cui dovremo arginare la diffusione di un devastante parassita alieno. All'interno del titolo multiplayer online, faranno il ritorno diversi degli Operatori già apparsi in Rainbow Six Siege, tra cui Vigil, Ela e Lion. Il titolo è atteso su PC e console nel corso del 2020, al momento non c'è una data di lancio più precisa. Vi iscriverete alla Beta per provare il nuovo sparatutto di Ubisoft?