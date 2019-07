Rainbow Six Quarantine è atteso per il 2020: comunicata la finestra di lancio

Nel corso dell'E3 2019, Ubisoft ha condiviso interessanti novità per i videogiocatori legati al brand di Rainbow Six: la software house ha infatti presentato il primo trailer di Rainbow Six Quarantine.

In occasione della fiera losangelina, era stato annunciato un esordio del gioco nel periodo iniziale del 2020, ma ora Ubisoft ha confermato una finestra di lancio più precisa. Nel corso di un recente meeting finanziario, il CEO Yves Guillemot ha infatti comunicato che il Rainbow Six Quarantine esordirà sul mercato videoludico nel corso dell'ultimo trimestre dell'attuale anno fiscale. Questo colloca dunque la data di uscita del gioco nel periodo compreso tra 1 gennaio e 31 marzo 2020.

Questa nuova produzione andrà ad affiancare in maniera complementare Rainbow Six Siege, offrendo un diverso tipo di esperienza videoludica. Rainbow Six Quarantine si presenta infatti come un titolo di natura cooperativa, un FPS che spingerà tre videogiocatori ad agire collaborando gli uni con gli altri. Gli utenti interessati a testare con mano le caratteristiche del nuovo titolo Ubisoft avranno la possibilità di farlo grazie alla fase beta di Rainbow Six Quarantine. Le iscrizioni a quest'ultima sono state aperte ufficialmente nel corso del mese di giugno, ma non è ancora stato reso noto il periodo di svolgimento dell'evento. Sono state invece confermate le piattaforme supportate: PC, Playstation 4 ed Xbox One.