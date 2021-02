Rainbow Six Quarantine cambia nome: un leak svela il nuovo logo con Ela

A pochi minuti dalla misteriosa comparsa di una patch per Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine su PlayStation 4, ecco che spunta in rete una serie di immagini che permettono di scoprire in anticipo il nuovo titolo dello sparatutto cooperativo.

Queste informazioni, probabilmente estrapolate dai dataminer dall'aggiornamento pubblicato sui server Sony, sono subito state diffuse sui social network e tra queste troviamo il logo del gioco con il suo nuovo nome, ovvero Tom Clancy's Rainbow Six Parasite. Si tratta di un'immagine con sfondo giallo, logo nero e il volto di Ela avvolto da una strana melma scura sul lato destro. Stando alle poche informazioni disponibili, questa immagine dovrebbe essere la schermata visualizzata al lancio del gioco su console ed è perfettamente in tema con l'icona che potremo vedere nella home di PlayStation. In aggiunta a questi due file ne troviamo anche uno legato al Remote Play, ovvero la funzionalità che consente ai giocatori di utilizzare una PlayStation Vita per giocare da remoto i titoli che girano su console: nell'immagine possiamo infatti vedere lo schema dei comandi sulla console portatile Sony quando questa funzionalità è attiva.

A questo punto non ci resta che attendere una conferma ufficiale da parte di Ubisoft, la quale potrebbe essere pronta a rilanciare lo sparatutto e magari mostrare un filmato di gameplay nel corso dei prossimi giorni.