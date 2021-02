Rainbow Six Quarantine cambia nome, ma Parasite è solo un placeholder: Ubisoft chiarisce

Nelle ultime ore sono trapelate diverse informazioni in rete riguardo al nuovo capitolo della serie sparatutto in prima persona di Rainbow Six. Venuta a conoscenza della diffusione delle notizie, Ubisoft è intervenuta per chiarire alcune questioni legate al gioco, specialmente per quanto riguarda la sua nomenclatura definitiva.

In un primo momento vi abbiamo riferito dell'improvvisa apparizione della patch del day one dello shooter sui server PlayStation: un evento piuttosto insolito per un gioco che di fatto non ha ancora ricevuto una data di lancio. Tramite un lavoro di datamining, è stato scoperto proprio grazie a questo update che lo shooter tattico si sarebbe chiamato Rainbow Six Parasite, abbandonando il precedente "Quarantine" con cui era stato presentato in un primo momento. Ubisoft, del resto, aveva già dichiarato di star considerando un cambio di nome per il suo prodotto a causa dell'emergenza sanitaria che ci ha colpito dallo scorso anno dopo la diffusione del Coronavirus.

La compagnia transalpina è intervenuta nuovamente per mettere un punto sulla questione: il nuovo Rainbow Six non si chiamerà né Quarantine né Parasite. Quest'ultimo, a quanto pare, è solo un placeholder che stanno utilizzando gli sviluppatori del gioco:

"Anche se di recente abbiamo dichiarato che cambieremo il nome di Rainbow Six Quarantine, Parasite è solo un placeholder utilizzato dai nostri team interni. Siamo molto contenti dell'interesse generato dallo sviluppo di questo gioco e condivideremo presto maggiori dettagli, incluso il nome ufficiale del gioco".



A breve potremo dunque approfondire tutti gli aspetti del nuovo Rainbow Six, e con buona probabilità verrà annunciata anche la data di lancio del gioco, considerando che una patch del day one è già stata confezionata e persino caricata sui server PlayStation da parte degli sviluppatori.