Rainbow Six Quarantine e Coronavirus: cambio di nome in arrivo?

È dall'annuncio nel corso dell'ormai lontano E3 2019 che non si hanno notizie concrete su Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine, lo sparatutto cooperativo online che dovrebbe proporre meccaniche e personaggi molto simili a quanto visto in R6 Siege. Stando alle ultime indiscrezioni, prima del ritorno in scena il gioco potrebbe subire una modifica.

Durante la conferenza di questo pomeriggio, la quale ha visto Ubisoft interagire con gli azionisti per parlare dei successi più recenti e del futuro dell'azienda, c'è chi ha chiesto delucidazioni in merito alla situazione dello sparatutto. C'è stato infatti chi ha chiesto se il gioco fosse ancora in sviluppo nonostante il nome, il quale nella situazione di emergenza che stiamo vivendo in tutto il mondo potrebbe creare qualche problema a livello d'immagine. A questo proposito è intervenuto il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, che ha confermato come non vi sia al momento nulla di nuovo da annunciare e che l'azienda sta valutando come comportarsi in tal senso. Insomma, non è da escludere che lo sviluppo del gioco stia procedendo a gonfie vele e che la sua assenza dalle scene sia dovuta esclusivamente alla volontà della software house di modificarne il titolo e attendere che l'emergenza si plachi per mostrarlo pubblicamente.

In attesa di assistere al primo video gameplay di Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine, vi ricordiamo che Ubisoft vuole concentrarsi sui titoli a sviluppo continuo e sui free to play.