Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters, quando escono? Ubisoft chiarisce

A margine della medesima riunione con gli azionisti che ha offerto dei chiarimenti sul prezzo dei primi giochi nexgen di Ubisoft e sullo sviluppo di Skull & Bones, Yves Guillemot ha fissato la finestra di lancio di Gods & Monsters e Rainbow Six Quarantine.

L'amministratore delegato del colosso videoludico francese ha tratto spunto dalle domande postegli dagli investitori della compagnia per dichiarare che sia Gods & Monsters che Rainbow Six Quarantine non sono stati ulteriormente rimandati.

Il CEO di Ubisoft specifica inoltre che i due progetti approderanno sul mercato nel corso dei primi mesi del 2021, e più precisamente tra gennaio e marzo del prossimo anno. Guillemot dichiara a tal proposito che lo sviluppo dei due giochi sta procedendo bene e gli autori sono felici del tempo aggiuntivo che hanno ottenuto per realizzarli: "Si trovano attualmente in una fase di pulizia generale del codice e ne sentiremo parlare di più nel corso dei prossimi mesi".

A detta del massimo dirigente di Ubisoft, però, uno dei due giochi in questione potrebbe slittare all'anno fiscale successivo (che inizia l'1 aprile 2021) per questioni di opportunità commerciale, di maggiore visibilità e di un "migliore impatto a lungo termine" dei titoli (si presume attraverso la pubblicazione di update post-lancio).

Con ogni probabilità, già nel corso dell'evento Ubisoft Forward di settembre ne sapremo di più sullo sparatutto post-apocalittico Rainbow Six Quarantine e sull'avventura ruolistica Gods & Monsters.